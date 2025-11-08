◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節川崎１―１岡山（８日・Ｕ等々力）岡山は０―１の後半アディショナルタイム５分に、ＭＦ松本昌也のヘディングシュートで追いつき、引き分けに持ち込んだ。チームはＪ１残留が確定した。日本代表に招集された１９歳ＭＦ佐藤龍之介が絶妙なクロスから同点アシスト。「土壇場で追いつけて（Ｊ１）残留を決めたのが良かった」と安どした。得点シーンについては「大外から昌也くんがいつも入ってく