霧島市の国宝・霧島神宮で最新の防災施設が完成し、披露されました。 霧島神宮は、3年前の2月に、県内唯一の国宝に指定された建造物です。 このほど本殿、幣殿、拝殿を災害などから守る防災施設が3年をかけ整備され、完成しました。 およそ180人の招待客の前で神事が行われた後、設備が紹介され、実際に放水が行われました。 女性一人でも操作しやすいように工夫された放水銃や、敷地内に埋設された放水銃を職員が操作・稼働さ