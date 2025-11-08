第十管区海上保安本部がを錦江湾で開きました。 一般開放されたのは全長140メートル、総トン数6000トン、十管本部の大型巡視船「あさなぎ」です。 8日は、およそ1000人が午前と午後に分かれて参加しました。 「あさなぎ」は2機のヘリコプターを搭載可能で、船に乗った急病人を上空から機動救難士が救助したり、船を追跡し、制圧したりする訓練が披露されました。 （見学者） 「楽しかった」 「迫力満点だった」