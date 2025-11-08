８日午前秋田県仙北市で８５歳の男性が畑で作業をしていたところクマに襲われ顔などにけがをしました。 警察と消防によりますと、８日午前１１時半ごろ仙北市田沢湖卒田で「男性がクマに襲われた」と近くに住む人から消防に通報がありました。クマに襲われたのは８５歳の男性で、顔や右腕などから出血し秋田市内の病院に運ばれました。搬送される際意識はあり会話もできる状態だったということです。 男性は自宅の敷地にある畑で