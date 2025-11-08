紅葉の名所「いろは坂」（栃木県日光市）の渋滞対策として、県が１〜３日の３連休に初めて実施した駐車場閉鎖の社会実験について、福田知事は７日の定例記者会見で、「一定の効果があった」との認識を示した。県交通政策課によると、交通量が最多だった２日午前、いろは坂を上る路線バスの所要時間は平均で５９分だった。昨年同時期は平均で１６８分かかっており、１００分以上短縮された。その一方で、同日午後はいろは坂先