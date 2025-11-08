尼崎脱線事故の遺族らへの説明会後、記者会見するJR西日本の倉坂昇治社長＝8日午後、兵庫県宝塚市JR西日本は8日、乗客106人が死亡した2005年の尼崎脱線事故の遺族らに対する説明会を兵庫県宝塚市のホテルで開いた。倉坂昇治社長は終了後に記者会見し、事故車両の保存施設が12月中旬に完成し次第、遺族らのうち希望者を案内すると明らかにした。大阪府吹田市の同社敷地内に設け、損傷の激しい1〜4両目は部品ごとに配置し、5〜7