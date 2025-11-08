バレーボールの大同生命SVリーグは8日、福島市の福島トヨタクラウンアリーナなどで行われ、女子のNEC川崎はデンソーに3―2で競り勝ち、開幕9連勝とした。KUROBEは大阪Mにストレートで敗れて2敗目（7勝）。男子の大阪Bは東レ静岡にストレート勝ちし、名古屋に3―1で勝ったサントリーとともに4勝1敗となった。