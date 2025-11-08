西から低気圧や前線が近づくため、全国的に雨が降りそうです。西日本は昼過ぎまで雨の降る所が多いでしょう。東日本は、朝から夜まで降ったりやんだりで、夕方以降は雨足が強まりそうです。北日本は午後から雨の所が多く、落雷や突風に注意してください。また、きょう雪が積もった地域では路面状況が悪くなりそうなので、車の運転も注意が必要です。あすの気温です。西日本や東日本は、きょうより低くなる所が多いでしょう。東京は