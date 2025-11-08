サッカーJ1はきょう第36節の試合が行われ、横浜FCが鹿島アントラーズに敗れたため、ファジアーノ岡山のJ1リーグ残留が決まりました。一方、ファジアーノ岡山はアウェーで川崎フロンターレと対戦し、1対1で引き分けました。