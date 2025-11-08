鹿島DF植田が勝利に貢献鹿島アントラーズが9年ぶりのJ1リーグ優勝に大きく近づいている。11月8日に行われたJ1リーグ第36節の横浜FC戦、前半は逆転での残留を目指した相手に苦戦を強いられたが、後半にしっかり2得点を挙げ、相手の反撃を1点に抑えて2-1で勝利した。試合後、キャプテンマークを巻いたDF植田直通は「前半は自分たちの戦い方が堅かった。負けない戦い方を選んだと思う。鬼さん（鬼木達監督）にもそう言われました