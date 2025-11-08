鹿島の知念慶は横浜FC戦で決勝弾後半20分に決勝点となるゴールを挙げたのは、MF知念慶だった。川崎フロンターレ時代にも鬼木達監督の下でプレーしていた知念だが、当時のポジションはFW。ボランチには昨シーズン、ランコ・ポポヴィッチ元監督にコンバートされ、その1年目でベストイレブンも受賞していた。川崎を強豪に仕立てた鬼木監督が就任すると知った時の心境を知念は「全然、楽しみじゃなかったです。イヤでした」と、率