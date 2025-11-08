明日11月9日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「木造DASH」第2弾。城島茂、松島聡（timelesz）、郄地優吾（SixTONES）の3人が「木造の掃除機づくり」に挑戦！電気を一切使わない木造の掃除機、本当に作れるのか？そこには想像を超える超繊細作業が待っていた…！材料探しから組み立てまで、合計17時間の奮闘の記録を大公開！◆男たちが全力で挑む大実験！木だけで掃除機、作れるか!?世の中のあら