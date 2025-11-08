2025年11月8日、北海道小樽市桂岡の小学校近くで約1メートルのクマが目撃されました。警察によりますと、午後1時半ごろ桂岡小学校前の道路を走行していた男性が、5メートル先にクマ1頭がいるのを目撃しました。クマは小学校の敷地内に入っていったということです。通報を受けて駆け付けた警察官が、小学校の玄関付近で雪の上に残された複数の足跡を発見しました。その後クマがどこに行ったのかは分かっていません。目