「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）首位で北京五輪銀メダリストの鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝がフリー２位の１８８・６６点、合計２８７・２４点で日本男子初の大会３連覇を達成した。佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝がフリー自己ベストの１８９・０４点、合計２８５・７１点で２位となり、２年連続でＧＰファイナ