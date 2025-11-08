フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が８日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「黄金コンビ」。スポーツ各界の名コンビが登場した。ボクシング界からは元世界王者の長谷川穂積氏、八重樫東氏がコンビで登場。八重樫氏は、長谷川の衝撃減量エピを回顧。「（通常の選手の）そういうレベルではなくて…」と話した。長谷川氏は「僕、減量っていうのものを忘れていたことがあって」と回想