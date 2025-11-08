テレビ朝日は8日、放送中の特撮ヒーロー番組「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に出演している俳優今森茉耶さん（19）が、20歳未満で飲酒していたとして番組を降板すると発表した。同局は、番組を制作している東映から報告を受け「事態の重大さを鑑みた」と説明。「コンプライアンスの徹底を進める」としている。関係者によると、今後は今森さんの出演シーンをカットして放送するという。今森さんはゴジュウユニコーン・一