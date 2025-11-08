フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦、NHK杯は8日、大阪府門真市の東和薬品ラクタブドームで行われ、男子は鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が優勝した。2位の佐藤駿（エームサービス・明大）はGPファイナル進出を決めた。