「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の佐藤駿（２１）＝エームサービス・明大＝がフリー自己ベストの１８９・０４点、合計２８５・７１点で２位となり、２年連続のＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出が決まった。北京五輪銀メダリストの鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が合計２８７・２４点で日本男子初の大会３連覇を達