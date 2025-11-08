観音寺スマートICが来夏開通観音寺市（香川県）とNEXCO西日本四国支社は2025年11月5日、高松道で整備を進めている観音寺スマートICが、2026年夏に開通する見込みだと発表しました。【便利！】高松道「観音寺スマートIC」の位置（地図）観音寺スマートICは、高松道のさぬき豊中ICから3.5km、大野原ICから5.6kmの位置に設置されます。上下線とも本線直結型で、ETC搭載の全車種が24時間利用可能です。観音寺市やNEXCO西日本によ