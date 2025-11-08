千葉・松戸市の路上で8日未明、46歳の男性が血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。午前4時ごろ、松戸市上本郷の路上で「年配の男性が倒れている。頭から出血しているようだ」と通行人から110番通報がありました。血を流して倒れていたのは住居不詳の礒貝要平さん（46）で、病院に運ばれましたが、まもなく死亡が確認されました。礒貝さんの右の脇腹には刺し