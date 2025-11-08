プロ野球ヤクルトは村上宗隆選手について、メジャー挑戦に向けたポスティング申請を行ったことを発表しました。九州学院高校野球部出身の村上選手（25）は、2022年に日本選手シーズン最多を更新する56本のホームランを放ち、史上最年少で三冠王を獲得。今シーズンはけがの影響で56試合の出場にとどまるも、ホームランを量産し、複数のメジャー球団から熱い視線が注がれてきました。メジャ