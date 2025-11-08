タモリ（80）が7日放送の、テレビ朝日系「タモリステーション」（金曜午後8時）に出演。令和のクマ徹底検証で、東京・世田谷区に出没する可能性について探った。番組では現在日本各地で、クマが都市部や人間の生活圏内に出没し、死亡など人的被害が出ていることを特集。人を恐れることなく人里で生活する「アーバンベア」の実態について、タモリが案内役を務めた。今年都内だけでクマも目撃例は200件を超えた。クマは山から雑木林