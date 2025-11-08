お笑いコンビ、バッテリィズのエース（31）と寺家（35）が、7日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。芸人になる当時の親の反応を話した。バッテリィズは漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2024」で準優勝した。MCの笑福亭鶴瓶（73）が「親は、どない言うてたん。この漫才という仕事をするのに」と質問。エースは「僕はもう、『やりたいこと見つけてくれてうれしい』。お父さん、お母さん、どっちも賛成でしたね」。