ハウステンボスにて、2025年11月7日よりクリスマスイベント“European Holy Christmas2025”を開催中！期間中、レストラン「ロードレーウ」では、「宮崎黒毛和牛煮込みハンバーグセット【数量限定】」が提供されています。 ハウステンボス／ロードレーウ「宮崎黒毛和牛煮込みハンバーグセット【数量限定】」  価格：2,800円販売店舗：ハウステンボス／タワーシティ｢ロードレーウ｣  “European Holy Chris