女優の木村多江が“警察官姿”を公開し、反響を呼んでいる。現在放送中のテレ東系ドラマ「コーチ」（毎週金曜午後９時放送）に警官役で出演している木村は、８日までに自身のインスタグラムを更新。「役者は色々なことをする職業なんだなぁ〜。」とつづり、制服姿で拳銃を持った姿を披露した。この投稿には「カッコイイです」「美しすぎます」「制服姿とても似合ってます」などの声が寄せられている。