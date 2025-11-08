◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１８８・６６点、合計２８７・２４点をマークし、日本男子初の３連覇を飾った。今季ＧＰシリーズ初戦を制した鍵山は、日本男子では初のＮＨＫ杯３連覇を達成。次戦は第６戦フィンランド大会（２１〜２３日）を予定