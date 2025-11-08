グランプリ・シリーズ第4戦フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯第2日は8日、大阪・東和薬品RACTABドームで行われた。男子フリーで2022年北京五輪銀メダリスト・鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、188.66点をマーク。合計287.24点で優勝し、日本男子初で1998〜2000年大会を制したエフゲニー・プルシェンコ（ロシア）以来となる3連覇を達成した。7日のショートプログラム（SP）はスピンが0点にな