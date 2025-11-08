ハウステンボスにて、2025年11月7日よりクリスマスイベント“European Holy Christmas2025”がを開催！期間中、レストラン「悟空」では、「冬の海鮮あんかけちゃんぽん」が登場しました。 ハウステンボス／悟空「冬の海鮮あんかけちゃんぽん」 価格：1,950円提供店舗：ハウステンボス／悟空（タワーシティ） “European Holy Christmas2025”の期間中、「悟空」では「冬の海鮮あんかけちゃんぽん」を提