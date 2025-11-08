日本女性として初めて、さまざまな道を切り開いた人物をクローズアップする不定期連載。第8回は直木賞受賞、日本人初のエドガー賞ノミネートと一流作家であり、日本ペンクラブ初の女性会長として活躍する桐野夏生さん。男性社会の中で闘い、会長として改革を次々に進め、矢面に立つこともいとわない、その強さはどこから生まれたのか─。【写真】日本人で初めてエドガー賞にノミネートされた頃の桐野さんがクールすぎる弱い立場