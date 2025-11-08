オリックスの育成出身6年目左腕・佐藤一磨投手（24）が、出力アップに向けて首脳陣から密着指導を受けた。高知・秋季キャンプ第1クール3日目となったこの日、今キャンプ2度目のブルペン入り。投球終了後、厚沢投手コーチから投球時の左足の意識について指導を受け、その後は助走を付けてから投球する練習を繰り返した。比嘉、平野兼任コーチらも見守り、岸田監督も言葉をかける姿があった。「体を使えていない部分があるって