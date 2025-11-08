テレビアニメ『名探偵コナン』放送30周年となる2026年1月3日に『名探偵コナン エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件』（読売テレビ・日本テレビ系 午後4時30分〜）が、1時間スペシャルで放送されることが決定した。また、これまで『コナン』を応援してきたファンに向けて、30年の軌跡を楽しめるような特別企画も実施する。【画像】見たことない！園児姿の工藤新一＆蘭姉ちゃん公開された新カット『名探偵コナン エピソード