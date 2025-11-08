【カイロ＝西田道成】トルコの裁判所は７日、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃はジェノサイド（集団殺害）や人道に対する罪にあたる疑いがあるとして、ベンヤミン・ネタニヤフ首相やイスラエル・カッツ国防相らイスラエル当局者３７人に対し、逮捕状を発行した。トルコの検察当局が発表した。検察当局は声明で、イスラエルがガザの医療機関などへの攻撃で多数を死亡させたほか、人道支援を妨害したなどと指摘した