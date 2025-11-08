熊本・八代市で住宅など6棟が燃える火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。8日午前9時ごろ、八代市東陽町小浦で「住宅から火が出た」と住人などから通報がありました。警察などによりますと、宮部文子さんが住む木造2階建ての住宅1棟が全焼したほか、火は近隣の住宅など合わせて5棟にも燃え広がり約3時間後に消し止められました。この火事で焼け跡から1人の遺体が見つかったほか、宮部さんと延焼した住宅に住む70代の