東京・三鷹市の京王井の頭線の線路内で枕木などが燃える火事があり、井の頭線の一部区間では、上下線で運転見合わせが続いています。映像を見ると、黒い煙の中から線路に覆いかぶさるように、赤い炎が激しく立ちのぼっていることが確認できます。8日午前8時前、京王井の頭線の井の頭公園駅近くで「工事現場で枕木が燃えている」と119番通報がありました。火は約2時間後に消し止められ、けが人はいませんでした。現場では午前4時ご