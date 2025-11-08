【ポイント】・9日（日）は広く、あいにくの雨。雨脚の強まる所も。・北海道の寒さは緩むが、西〜東日本は冷たい雨。・台風26号は13日（木）にかけて、フィリピンから台湾へ。・短い周期で北日本に寒気が到来。10日（月）は北海道で再び雪。・関東〜九州では10日（月）は過ごしやすい陽気。【全国の天気】低気圧や前線が通過するため、9日（日）は広い範囲で雨が降るでしょう。西日本は午前中を中心に、東日本は日中、北日本は午後