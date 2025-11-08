8日午後、白山白川郷ホワイトロードの駐車場から車が転落する事故がありました。車に乗っていた高齢とみられる男女は心配停止の状態で病院に運ばれましたが死亡が確認されました。8日午後1時50分ごろ、白山白川郷ホワイトロードの蛇谷園地駐車場でその場にいた人から「車が崖から落ちた」と消防に通報がありました。消防によりますと車はガードレールを突き破り崖の下に落ちたとみられ車に乗っていた高齢とみられる男女2人は心配停