『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。今回はsejuの新星・郄野真央（たかの・まお）さんによる前編。郄野さんは2025年、『週刊プレイボーイ』12号に初登場し、初グラビアを披露。そのあどけない顔立ちと圧倒的なスタイルでたちまち注目を集めた。6月には第二回の撮り下ろしが掲載され、9月には第三回目