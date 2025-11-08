◇第50回社会人野球日本選手権大会2回戦トヨタ自動車1―2Honda鈴鹿（2025年11月8日京セラドーム大阪）大会連覇を狙ったトヨタ自動車は、打線が振るわず惜敗した。4日の1回戦で完全試合を達成したHonda鈴鹿・井村勇介投手（28）の前に4回まで無得点。5回に押し出し四球で1点を返したが、7回途中から救援した花城凪都投手（30）の前に勢いを断たれた。「4番・中堅」で先発した逢沢崚介外野手（29）は4打数無安打。同じ東