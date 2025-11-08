9日に行われる「全国高校サッカー選手権県大会」決勝戦。 初優勝を目指す「九州文化学園」か、5年ぶりの王座奪還狙う「創成館」か。 両校の意気込みを聞きました。 ◆創部7年目『九州文化学園』“圧倒して勝つサッカー”を！ （円陣） 「アップからいい準備して、やっていきましょう」 九州文化学園が掲げるのは、“圧倒して勝つサッカー”。 ボールを保持し、主導権を握るポゼッション