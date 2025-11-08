県産イチゴの出荷を前に、昨年度の収穫量が多かった県内の生産者9人が表彰を受けました。 「JA全農ながさき」などの主催で行われた表彰式では、昨年度10アールあたりの収穫量が多かった生産者 9人が表彰されました。 大粒品種「恋みのり」の部では、JA島原雲仙の田中 芳邦さんが、去年10月から今年4月の間に5900キロあまりを収穫し、初めて県内トップに。 （田中芳邦さん） 「皆さんのおかげ。なく