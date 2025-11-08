8日で「東京デフリンピック」開幕まで1週間となり、サッカー女子日本代表が親善試合を実施。試合後には対戦した尚志高の選手らと「デフリンピック」を表現する手話のポーズで記念撮影した＝福島市のとうほう・みんなのスタジアム日本初開催の聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」は8日で開幕まで1週間となった。サッカー男女日本代表は福島市のとうほう・みんなのスタジアムで親善試合を実施。女子は地元の尚志高