日本人の多くが疲労を感じている。東京疲労・睡眠クリニック院長の梶本修身さんは「日本人の平均睡眠時間は7時間22分で、先進国の中で最下位だ。疲れたまま働くことで生産効率が下がり、経済が伸びず、給料も上がらない、という悪循環に陥っている」という――。※本稿は、梶本修身『世界一眠らない日本に疲労専門医が伝えたい お疲れ日本人の本当の休み方』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／eggeeggjiew