佐世保市の長崎国際大学で8日から、学園祭「開国祭」が行われています。 アツアツのたこ焼きに、淡いピンク色の甘いわたあめ。 食べてみると… （学生） 「おいしいです」 きょうから佐世保市の長崎国際大学で始まった「開国祭」。 大学構内には学生たちが模擬店を出店し、多くの人でにぎわいました。 9日の午後3時からは、9人組ダンス＆ボーカルグループ「BUDDiiS」のライブが行われます