愛知県豊橋市でスナックを無許可で営業した疑いで、経営者の女が逮捕されました。風俗店経営・杉本亜美容疑者(25)は7日夜、豊橋市大橋通2丁目のビルでスナック「ELF」を無許可で営業した風営法違反の疑いで現行犯逮捕されました。この店は市内の別の場所で営業していた今年6月、閉店時間の制限を守っていなかったとして今月10日までの営業停止処分を受けましたが、場所を移しての営業をインターネットで案内していたと