富良野市の住宅敷地内で80代の女性が運転する乗用車が夫をはねる事故がありました。男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。事故があったのは、富良野市西達布の住宅敷地内です。きょう午前10時ごろ、「車をバックした際に旦那さんをはねてしまった」と消防に通報がありました。警察によりますと、女性は当時、夫と車で病院に行こうとしていて後退したときに夫をはねてしまったとみられるいうことです。夫の岩渕正章さん８６歳