大阪府池田市の集合住宅で、2歳の長女に毛布をかけて覆いかぶさり窒息死させたなどとして、29歳の母親が逮捕されました。【写真を見る】「ぐずって言うことを聞いてくれない苛立ちから」2歳長女に毛布かけ窒息死させたか母親（29）逮捕背景に育児ストレスか大阪・池田市傷害致死の疑いで送検されたのは、大阪府池田市の無職・泉玲奈容疑者（29）です。泉容疑者は今月5日午後、池田市の自宅で2歳の長女・陽葵ちゃんがぐずるこ