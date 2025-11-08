「明治安田Ｊ１、柏１−０名古屋」（８日、三協フロンテア柏スタジアム）柏がオウンゴールの１点を守り切って、ホームで名古屋に勝利。リーグ戦４連勝とし、この日横浜ＦＣに勝った首位鹿島との勝ち点差を１のまま追走した。リーグ戦は残り２試合、優勝争いは大詰めを迎えている。０−０の後半２分、右サイドを駆け上がったＭＦ原田のマイナスのクロスが相手のオウンゴールを誘発して先制。その後は名古屋に押され気味な展開