今回、Ray WEB編集部は独り言の多い社員について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・横山伊織はある会社で、インターンをしているのですが……？業務でわからないところがあり、大川さんに質問をした伊織。彼は質問に対して、しっかり教えてくれるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：miyukaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】それ私に向かって言ってるの！？ひとりごとのボリュームが大きす