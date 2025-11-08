SUPER JUNIOR・キュヒョンが、冬の感性をたっぷり込めたEPを引っ提げてカムバックする。【写真】キュヒョンら、『愛スクリ〜ム』カバー披露所属事務所Antennaは11月7日、公式SNSを通じてキュヒョンの新EP『The Classic』のトラックリストを公開した。公開されたトラックリストによると、『The Classic』にはタイトル曲『初雪のように』をはじめ、『昼寝』『Goodbye, My Friend』『思い出に生きて』『羅針盤』の全5曲が収録されてい