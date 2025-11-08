◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節東京Ｖ０―０福岡（８日・味スタ）東京Ｖがホームで福岡と対戦し、０―０で引き分けた。試合を通して優位に進める時間が長く、相手を上回る１２本のシュートを放ったが、なかなかゴールは奪えず無得点。それでも、ＧＫマテウス、ＤＦ宮原、林、谷口の３バックを中心とした守備が福岡にほとんど決定機を作らせず、今季リーグ２位の１７試合目の無失点試合で０―０で引き分けに終わった。この